Сі Цзіньпін запросив Путіна відвідати Китай цього року

Візит Сі Цзіньпіна до РФ

Як повідомив голова КНР, він запросив президента РФ взяти участь у третьому міжнародному форумі у рамках проєкту «Один пояс – один шлях».

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Про це повідомляє BBC з посиланням на російські ЗМІ.

«Я вчора запросив президента Путіна у зручний для нього час цього року відвідати Китай з візитом, оскільки цього року в Китаї відбудеться третій міжнародний форум у рамках «Одного поясу – одного шляху». У попередніх двох форумах президент Путін взяв участь», — цитують главу Китаю у медіа.

Сі Цзіньпінь розповів про форум під час зустрічі з російським прем'єр-міністром Михайлом Мішустіним, якого китайський лідер також запросив у гості.

Проект «Один пояс — один шлях» керівництво Китаю ініціювало в 2013 році для економічного партнерства з Близьким Сходом та Європою, щоб реалізувати дві великі програми — сухопутну «Економічний пояс Шовкового шляху» та «Морський шлях XXI століття». Проєкт охоплює 78 країн в Азії, Африці та Європі, за його допомогою Китай має намір захоплювати нові ринки та розширювати свій вплив.

Наразі триває триденний візит китайського лідера до Росії. У Москві голова КНР заявив Путіну, що РФ і Китай мають «схожі цілі». А Володимир Путін сказав, що поважає мирний план Пекіна і вітає пропозицію країни щодо припинення «гострої кризи» в Україні.

Водночас у США заявили, що ретельно слідкуватимуть за візитом китайського лідера до Москви. Речник Білого Дому Джон Кірбі висловив стурбованість посиленням співпраці між КНР та Росією останнім часом.

Наприкінці лютого Китай оприлюднив свій «мирний план» щодо війни РФ проти України. У документі Росію не називають агресором.