Україна та Японія стали глобальними партнерами

ПІДТРИМКА СОЮЗНИКІВ

Київ – Відповідну угоду підписали президент Володимир Зеленський та японський прем’єр-міністр Фуміо Кісіда.

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Про це повідомляє Укрінформ.

«Цей документ відображає наші цінності, які ми разом захищаємо, і наші прагнення, які ще належить реалізувати. Ми досягли найзмістовніших відносин за понад 30 років, але це лише фундамент для того, що можемо досягти надалі», — зазначив український лідер.

Також стало відомо, що Володимир Зеленський прийняв запрошення Кісіди взяти участь у саміті G7. Цього року Японія головує у «Великій сімці». Саміт відбудеться в Хіросімі у травні. Президент України повідомив, що буде брати участь онлайн, передає Інтерфакс-Україна.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Японії здійснив неансований візит до України. В рамках цього, він відвідав Бучу, де висловив співчуття українцям від імені японського суспільства, передає Reuters. Фуміо Кісіда поклав вінок перед церквою, вклонився та вшанував пам’ять загиблих хвилиною мовчання.

«Світ був вражений, побачивши в Бучі вбитих невинних мирних жителів рік тому. Я справді відчуваю сильний гнів через цю жорстокість, відвідавши це місце... Японія й надалі докладатиме всіх зусиль для відновлення миру », — зауважив японський прем’єр.

Фуміо Кісіда в Бучі © REUTERS

Він був єдиним лідером G7, який за рік великої війни так і не відвідав Києв. Раптове рішення Кісіди приїхати до Києва викликало незадовлення у японської опозиції.