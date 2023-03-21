Український дизайнер та House Museum створили цифрову реконструкцію музею Куїнджі у Маріуполі

У пам'ять про зруйноване росіянами

Реконструкцію створили на річницю знищення художнього музею митця. Будівлю зруйнували росіяни авіаційним ударом.

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Про це пише Укрінформ з посиланням на House Museum — неприбуткову організацію зі збереження памʼяток із американської Філадельфії.

Реконструкцію створили український дизайнер Дмитро Кіфуляк та директор House Museum Еван Кертіс.

Проєкт є даниною пам'яті Архипа Куїнджі, а також меморіалом архітектури міста та життів, які були втрачені під час війни, заявили автори.

Автори проєкту зауважують, що художній музей ім. Куїнджі був культурною пам'яткою Маріуполя та висвітлював життя ще таких художників, як Іван Айвазовський, Микола Глущенко, Василь Коренчук та Олександр Бондаренко. В ньому знаходилося 600 картин, 950 графічних робіт, 150 скульптур і 300 предметів декоративно-прикладного мистецтва.

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Реконструкція називається «Ночі більше не буде» і «передбачає цифрове майбутнє для культурних цінностей, що перебувають під загрозою. Таке, де вони будуть захищені від фізичних циклів насильства і де завжди присутнє світло екрана», відзначили автори.

Цифрова реконструкція будівлі почалася зі збору туристичних фотографій музею, які потім були змальовані і відтворені у віртуальному просторі. Під керівництвом Дмитра Кіфуляка фасад пройшов процес «творчого руйнування, щоб продемонструвати крихкість будівлі і культурних цінностей загалом», цитує автора видання.