В окупованому Джанкої пролунали вибухи. Там знищили “Калібри” - ГУР

Атака дронів на окупований Джанкой

За даними ГУР МО України, це сталося під час транспортування ракет залізницею. Після вибухів у місті ввели режим надзвичайного стану.

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У влади анексованого півострова власна версія подій: за словами Сергія Аксьонова, вчора у Джанкої працювала ППО. А підконтрольний РФ голова Джанкоя Ігор Івін заявив, що місто атакували безпілотники, пошкоджено житловий будинок та магазин.

Вибухи у Джанкої на півночі анексованого Криму сталися вчора близько 9 вечора. Місцеві жителі також повідомляли, що чули звуки, схожі на стрілянину. Зранку російські ЗМІ повідомляли про введення у місті режиму надзвичайної ситуації муніципального рівня.

За даними підконтрольного РФ голови Джанкоя Ігоря Івіна, уламками було поранено 33-річного чоловіка, його доправили до лікарні. Івін уточнив, що життю та здоров'ю потерпілого нічого не загрожує.

«На двох вулицях виявлені уламки БПЛА», — додав він.

Пізніше радник голови окупованого Криму Олег Крючков повідомив, що один дрон був збитий над джанкойським технікумом та впав між навчальним корпусом та гуртожитком.

У Джанкої розташована російська військова база та аеродром. Крім того, через місто проходить залізниця, яка веде до окупованої частини Херсонської області України.

Раніше неодноразово повідомлялося про атаки безпілотників та роботу ППО в окупованому Севастополі. Зокрема, 16 січня підконтрольна РФ влада міста розповіла про збиття над морем семи БпЛА.

У серпні 2022 року за 20 км від Джанкоя вибухнув склад боєприпасів. Вибухи тривали кілька годин. Спочатку в Міноборони Росії заявили, що сталося загоряння «на території обвалованого майданчика тимчасового зберігання боєприпасів у військовій частині», в результаті сталася детонація снарядів. Пізніше у відомстві заявили, що пожежа та вибухи стали результатом диверсії.