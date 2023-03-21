Штурмові загони росіян намагаються прорватися з околиць до центру Бахмута

Битва за Донбас

Інтенсивні бої тривають цілодобово по всій лінії фронту поблизу міста.

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Про це повідомляє командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. На Бахмутському напрямку постійно знищується ворожа техніка, жива сила та склади росіян, йдеться у дописі.

Артилерія 24-ї бригади ім. Короля Данила завдає потужних ударів по позиціях армії РФ. А десантники 80-ї бригади стримують штурми противника, не даючи йому просунутись вперед, пише військовий.

Запеклі бої тривають і в Авдіївці: захисники міста повімили ТСН, що російські сили надалі намагаються реалізувати там сценарій Бахмута. Нападники розуміють, що бої у місті будуть занадто важкими, і тому прагнуть оточити його з флангів — зокрема, з півдня та північного сходу . На околицях щоденно спалахують жорстокі піхотні протистояння, а саме місто окупанти розстрілюють з артилерії та авіації, розповіли військові виданню.

Напередодні повідомлялося, що росіяни намагаються оточити Авдіївку. Це місто може стати «другим Бахмутом», зауважували українські військові. Основною ж метою сил РФ залишаються спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, писали у зведенні Генштабу.