ЄС надав Україні новий транш у 1,5 млрд євро

Гроші для України

Гроші перерахували в рамках масштабної європейської програми макрофінансової допомоги.

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Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та український уряд. Загальний обсяг допомоги сягне 18 млрд євро. Кошти мають надійти протягом року.

«Наша підтримка допомагає Україні жити, захищаючись. І твердо ставить Україну на її шлях до ЄС, підтримуючи реформи – наприклад, належне управління та фінансову стабільність. Разом ми пишемо майбутнє України в Євросоюзі», — написала Урсула фон дер Ляєн у твітері.

Це — другий транш в рамках пільгової кредитної програми на 2023 рік.

«Кошти надаються на безпрецедентно пільгових умовах для України й будуть спрямовані на фінансування найбільш нагальних видатків держбюджету», — йдеться у телеграм-каналі Кабміну.

Рада ЄС 10 грудня 2022 року погодила надання Україні допомоги на суму у 18 мільярдів євро. У середині січня перерахували перший транш на 3 млрд євро. Тоді повідомлялось, що майбутні виплати Україні у розмірі 1,5 мільярда євро на місяць продовжать з березня. Гроші перераховуватимуть, якщо українська влада буде дотримуватись звітності та виконає погоджені з ЄС умови.