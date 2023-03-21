CNN: США відправлять Україні системи «Патріот» та танки «Абрамс» швидше, ніж планувалося

ПОСТАЧАННЯ ЗБРОЇ І ТЕХНІКИ

Рішення щодо прискорення поставок систем протиповітряної оборони та танків у Міноборони США ухвалили на тлі підготовки ЗСУ до весняного наступу.

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Про це повідомляє CNN, покликаючись на заяву Пентагону.

Найближчими днями 65 українських військових закінчать навчання з управління системами системами протиповітряної оборони. За попереднім планом бійці ЗСУ мали навчатись 10 тижнів на американській базі Форт-Сіллі, але їм вдалося завершити програму раніше.

«Українські солдати вражаючі та абсолютно швидкі в навчанні. Завдяки їхнім широким знанням у сфері протиповітряної оборони та досвіду роботи в зоні бойових дій їм було легше, хоча ніколи не було легко зрозуміти концепції експлуатації та технічного обслуговування системи "Патріот"», — зазначив бригадний генерал Шейн Морган, командир Форт-Сілл.

Після навчані на базі США українські захисники вирушать до Європи для додаткової підготовки на двох системах «Патріот» — американській та нідерландсько-німецькій, які будуть розгорнуті в Україні найближчими тижнями.

Раніше чиновники США повідомили про прискорення постачання Україні танків «Абрамс». Країна планує відправити ЗСУ старіші моделі американського основного бойового танка M1-A1 замість більш сучасної версії.