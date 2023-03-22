Вибухи у Севастополі: окупаційна влада заявила про атаку морських безпілотників

Атака на окупований Крим

Вибухи місцеві мешканці чули близько четвертої ночі. Вранці російські ЗМІ повідомили про зупинку морського транспорту у місті.

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Окупований Севастополь у Криму вночі атакували морські безпілотники, заявив вранці підконтрольний РФ голова міста Михайло Развожаєв. Він заявив про знищення трьох об'єктів, які намагалися проникнути у бухту, а також повідомив про роботу ППО у місті. Від вибухів у кількох будинках повибивало шибки. Люди не постраждали, сказав він.

Місцеві мешканці повідомляли про кілька гучних вибухів у місті вночі та вранці. За інформацією телеграм-каналів, після цього зникло світло в Південній бухті, що знаходиться в центральній частині міської забудови та поділяє Південну сторону міста на Міську та Корабельну.

В мережі з'вилися кадри нібито самого вибуху.

Близько сьомої ранку російські медіа повідомили про зупинку морського транспорту у Севастополі. Про причину інформації не було.

Також в ОК «Південь» заявили, що вибухи в окупованому Джанкої, які пролунали 20 березня, пошкодили вузлову електричну станцію. Користуватися нею наразі неможливо, поінформувала начальник пресцентру командування Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, у ГУР повідомили, що атакою знищено ракети «Калібр», які перевозили залізницею.