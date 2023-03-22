Внаслідок землетрусу в Афганістані та Пакистані загинуло 13 людей

Стихійне лихо

Землетрус у Афганістані та Пакистані

Більше сотні людей поранені.

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Поштовхи землетрусу магнітудою 6,5 бала відчували аж до столиці Індії Нью-Делі, повідомляє Aljazeera.

У Пакистані загинули щонайменше дев'ять людей і більш як 40 отримали поранення. У лікарнях на півночі провінції, де стався землетрус, вночі було введено надзвичайний стан.

В Афганістані щонайменше чотири людини загинули і понад 50 травмовані.

Епіцентр землетрусу зафіксований за 40 км на південний схід від афганського міста Джурм, поблизу кордонів з Пакистаном і Таджикистаном.

Внаслідок землетрусу зруйновані десятки будинків.

Минулого року понад 1000 людей загинули через землетрус магнітудою 6,1 бали на сході Афганістану.

На початку лютого внаслідок землетрусів у Туреччині та Сирії загинули понад 50 000 людей.