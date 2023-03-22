В ЄС анонсували спецмісію для Молдови для протидії гібридним загрозам

Підтримка ЄС

Верховний представник ЄС із питань закордонних справ Жозеп Боррель розповів, що ця місії вже готується до реалізації. Вона буде спрямована на посилення спроможності країни протистояти гібридним загрозам.

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За словами головного дипломата Євросоюзу, це буде комплекс заходів, які допоможуть запобігти виникненню кризових ситуацій, замість того, щоб реагувати вже після появи проблеми.

Зокрема, планується проведення програм із обміну досвідом, а також консультації європейських фахівців із боротьби з кібератаками та дезінформацією, представників поліції, митної служби та юстиції.

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«Дозвольте мені навести приклад Гвінейської затоки. Ми маємо не постфактум вирішувати кризу, а не допускати її. Яскравим прикладом є Гвінейська затока. Їм потрібна термінова підтримка для подолання поширення терористичної загрози з регіону Сахель. Замість великих військових навчальних місій нам потрібні невеликі групи експертів, з військових та поліцейських інструкторів, яких можна було б швидко відправляти для вирішення конкретних запитів щодо цільових тренувань, порад, розвідки чи обладнання», — зазначив Боррель під час виступу на Форумі з питань оборони і безпеки імені Шумана у Брюсселі.

Про те, що ЄС готує цивільну місію для Молдови ще на початку березня повідомляли у публікації Welt am Sonntag, покликаючись на власні джерела у дипломатичному колі. Журналісти тоді зазначили, що цю програму можуть запустити вже на початку літа.

Раніше президентка Молдови Мая Санду заявила, що РФ намагається повалити конституційний лад у Республіці. Також вона повідомляла, що українська сторона передала Кишиневу документи з детальним описом логістики для організації росіянами диверсії у країні. Санду наголосила, що заяви президента Зеленського про плани РФ щодо дестабілізації Молдови підтвердили молдавські безпекові структури.