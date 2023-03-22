Греція відновлює залізничне сполучення через три тижні після масштабної катастрофи

ЗАЛІЗНИЧНА КАТАСТРОФА

У країні відкрили деякі залізничні маршрути. Процес повного відновлення руху буде відбуватися поступово, протягом наступних п’яти тижнів. Потяги курсуватимуть з меншою швидкістю та з більшою кількістю робітників на станціях для забезпечення безпеки подорожей.

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Про це пише Reuters.

Уряд визнав затримки в установці сучасних систем безпеки в мережі та наказав провести судове розслідування. Проте головним чинником аварії назвав «людську помилку». Тим часом профспілки залізничників зазначають, що влада неодноразова ігнорувала їхні заклики щодо покращення системи безпеки.

«Ми зробимо все можливе, щоб повернути довіру наших пасажирів», — зазначив директор залізниці Панайотіс Терезакіс.

Після трагедії, поліція затримала чотирьох залізничників, у тому числі чергового начальника станції. Їм було висунуто звинувачення у порушенні роботи громадського транспорту, що спричинило смертельну аварію. Минулого тижня грецький регулятор також заявив, що начальник станції та інші співробітники пройшли «недостатню» підготовку.

Усі пасажирські та вантажні перевезення в країні були припинені після лобового зіткнення пасажирського та вантажного поїздів у ніч на 28 лютого поблизу міста Лариса. Внаслідок цього загинуло 57 осіб.

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Ця аварія стала найбільшою смертоносною катастрофою в історії Греції. Вона спричинила масові протести по країні. Міністр транспорту Греції Костас Караманліс подав у відставку через катастрофу.

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Вид на залізничний вокзал в Афінах © Reuters