Литва призупиняє прийом заявок на громадянство від росіян і білорусів

ОПЕРАЦІЯ «ІЗОЛЯЦІЯ»

Вільнюс – 22 березня за відповідний законопроєкт у першому читанні проголосувало 113 депутатів Сейму. Утрималось — дев’ять. Жодного голосу не було проти.

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Про це пише Delfi.

Крім того, від громадян РФ та Білорусі призупинять прийом заяв на отримання віз, ВНЖ. Хочуть заборонити їм і купівлю нерухомості.

При перетині зовнішніх кордонів ЄС російських громадян чекає також додаткова індивідуальна перевірка.

Ухвалення законопроєкту обумовлено військовою агресією РФ в Україні. Обмеження вводяться з метою захисту інтересів зовнішньої політики Литви.

«Більша частина громадян Росії підтримує агресивні військові дії своєї країни, нічого не робить для того, щоб зупинити агресію режиму, тому відповідальність лягає і на громадян країни. З метою зміни їхньої поведінки доцільно встановити обмеження, пов'язані з можливістю відвідувати громадянами Росії та Білорусі Литву та територію ЄС та приїжджати сюди», — зазначила на засіданні парламенту віце-міністр закордонних справ Йовіта Нелюпшене.