МАГАТЕ: на ЗАЕС є загроза втрати підключення до останньої резервної лінії електропередач

ЯДЕРНА БЕЗПЕКА

У разі відключення станція може знаходитися на живленні від генераторів максимум 10 днів.

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Про це йдеться у звіті агентства.

«Остання резервна лінія електропередач 330 кіловольт на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), пошкоджена з 1 березня, залишається відключеною та знаходиться на ремонті, що ще раз підкреслює крихкість ядерної безпеки та безпеки на найбільшій атомній електростанції Європи», — зазначив голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Протягом останніх трьох тижнів ЗАЕС отримувала електроенергію лише від однієї основної зовнішньої лінії електропередач 750 кВ. Будь-яке її пошкодження лінії призведе до повної втрати електростанції за межами майданчика.

«Ситуація на станції залишається небезпечною. Група МАГАТЕ в Запоріжжі, яка зараз присутня на станції, повідомила, що відновлення лінії (останньої резервної лінія електропередач — ред.) було заплановане на 5, 10 і потім 13 березня, але це було неможливо. Остання дата повторного підключення запланована на 23 березня», — заявив Гроссі.

Також цього тижня групи співробітників МАГАТЕ вирушають в Україну для завершення запланованої ротації персоналу на Хмельницькій, Рівненській, Південно-Українській та на Чорнобильській АЕС.

Нагадаємо, 9 березня через російські ракетні обстріли відключилась остання лінія звʼязку окупованої Запорізької АЕС з українсько енергосистемою. Станція залишалась без зовнішнього електропостачання на 11 годин. Охолодження ядерного реактора здійснювалось лише завдяки аварійним дизель-генераторам. Крім того, через загрозу ракетних атак на Південноукраїнській, Хмельницькій та Рівненській АЕС знизили потужність до 4700 МВт, повідомили у компанії «Енергоатом». Згодом фахівці «Укренерго» відновили енергоживлення ЗАЕС.

Цього ж дня 49 держав та Євроатом звернулись до Ради керівників МАГАТЕ із заявою, в якій йдеться про високі ризики на ЗАЕС, поки там перебуватимуть російські військові та персонал «Росатому». Країни тоді закликали «припинити обстріл українських енергетичних об’єктів» та наголосили на «важливості відновлення контролю України над усіма ядерними об’єктами в межах міжнародно визнаних кордонів».