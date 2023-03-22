Медзаклади України оснастять сонячними панелями

ЕНЕРГІЯ СОНЦЯ

Це спільний проєкт МОЗ та Міністерства енергетики, що отримав назву «Промінь надії». Підтримку надають Механізм цивільного захисту ЄС та Енергетичне Співтовариство.

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У пріоритеті — регіони, що постраждали від бойових дій та були найбільш вразливими до відключень електроенергії.

Одна така сонячна електростанція дасть змогу лікарні зекономити до 70 % витрат на електроенергію та допоможе частково забезпечити роботу під час аварійних відключень. Установки для зберігання енергії, якими доповнять сонячні панелі, зможуть забезпечити енергоживлення медичної установи щонайменше на чотири години.

У Міненергетики зазначають, що на першому етапі в Україну надійде 5 700 сонячних панелей по 350 Вт кожна, загальною потужністю близько 2 МВт. Нещодавно Україна отримала першу партію сонячних панелей італійської компанії Enel.

За інформацією МОЗ, сонячні панелі потужністю 12 кВТ вже встановлено в амбулаторії у селі Горенка, що на Київщині. Вони покривають до 60% потреб медзакладу в електроенергії.