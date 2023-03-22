ЦЕРКОВНІ СПРАВИ

Духовний лідер православного світу Вселенський патріарх Варфоломій засудив Московський патріархат за його участь у війні проти України.

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Про це повідомляє Reuters.

«Церква та державне керівництво в Росії співпрацювали у злочині агресії та розділили відповідальність за скоєні злочини, як-от шокуюче викрадення українських дітей», — заявив Вселенський патріарх Варфоломій.

Він також наголосив на необхідності припинення злочинних дій, які здійснює релегійна установа.

«Наш міжрелігійний діалог має зосередитися на способах протистояти та нейтралізувати здатність керівництва Московського Патріархату підривати єдність і теологічно легітимізувати злочинну поведінку», — сказав Варфоломій.

У 2019 році Вселенський патріарх Варфоломій визнав новостворену Українську православну церкву. Він тоді також зазначив, що влада РФ використовує власну церкву як «інструмент для досягнення своїх стратегічних цілей».

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації дітей і незаконному переміщенні людей з території України в РФ.

Раніше Генпрокурор України Андрій Костін повідомив, що росіяни насильно депортували з окупованих регіонів понад 16 тисяч українських дітей.