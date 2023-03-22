Нічна атака «шахедів»: з 21 ЗСУ знищили 16 — Генштаб
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Безпілотники атакували і столицю України. Всі вони збиті.
За даними столичної влади, внаслідок збиття БПЛА жертв та руйнувань немає.
«За попередньою інформацією, це були баражуючі боєприпаси «Shahed». Силами нашої ППО всі цілі, виявлені в повітряному просторі навколо Києва, були знищені», – сказав начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
Вибухи чули також і на Хмельниччині та Житомирщині. Влада регіонів повідомляла про роботу ППО.
«Зберігайте спокій, не знімайте та не викладайте фото та відео роботи протиповітряної оборони!», — закликав у телеграмі голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
За повідомленням Генштабу, загалом за минулу добу росіяни завдали 10 ракетних та 32 авіаційних удари, а також здійснили 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах.
Загроза завдання ударів залишається по всій території України, йдеться у зведенні.
Нагадаємо, напередодні ввечері РФ завдала ракетного обстрілу по Одесі: пошкоджена будівля монастиря УПЦ (МП). Внаслідок обстрілу постраждали 4 людини. З них три — зазнали легких поранень від вибухової хвилі, одного цивільного госпіталізовали.