ФРАНЦУЗЬКА ЕНЕРГЕТИКА

Парламент Франції схвалив ядерну модернізацію країни

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Атомна станція Nogent sur Seine, 110 км на південний схід від Парижа / ілюстративне фото
Атомна станція Nogent sur Seine, 110 км на південний схід від Парижа / ілюстративне фото © AP - Francois Mori
Автор тексту: Тетяна Цуркану

Париж – За будівництво шести нових ядерних реакторів проголосувало 402 депутата. 130 виступили проти.  

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«Це стане першим будівельним блоком для «величезного проєкту перезапуску нашої ядерної промисловості»,— вважає міністерка енергетики Агнес Паньє-Рунаше.  

«Наша мета — зробити Францію великою безвуглецевою та суверенною нацією», — написала вона у Twitter. 

Будівництво першого ядерного реактору наступного покоління EPR2 має розпочатися до травня 2027 року — до завершення другого терміну президентства Макрона.  

Ядерна модернізація має стати найбільшим промисловим проєктом Франції за останні п’ятдесят років. Вартість будівництва шести нових реакторів оцінюється в 52 млрд євро.  

Збої в роботі існуючого парку з 56 реакторів призвели до зниження ядерної енергетики у Франції до 30-річного мінімуму. Тому реалізація ядерного плану стане гарантуванням енергетичного суверенітету країни, вважає прем’єр-міністерка Елізабет Борн.  

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