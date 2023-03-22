Парламент Франції схвалив ядерну модернізацію країни

ФРАНЦУЗЬКА ЕНЕРГЕТИКА

Атомна станція Nogent sur Seine, 110 км на південний схід від Парижа / ілюстративне фото

Париж – За будівництво шести нових ядерних реакторів проголосувало 402 депутата. 130 виступили проти.

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«Це стане першим будівельним блоком для «величезного проєкту перезапуску нашої ядерної промисловості»,— вважає міністерка енергетики Агнес Паньє-Рунаше.

«Наша мета — зробити Францію великою безвуглецевою та суверенною нацією», — написала вона у Twitter.

✅ #PJLnucléaire | L’Assemblée nationale vient de largement adopter la loi sur le nucléaire.



Il s’agit d’un texte fondamental pour notre stratégie énergétique et notre ambition climatique. Voici pourquoi ⤵ 1/6 pic.twitter.com/Hzhm42uS4r — Agnès Pannier-Runacher 🇫🇷🇪🇺 (@AgnesRunacher) March 21, 2023

Будівництво першого ядерного реактору наступного покоління EPR2 має розпочатися до травня 2027 року — до завершення другого терміну президентства Макрона.

Ядерна модернізація має стати найбільшим промисловим проєктом Франції за останні п’ятдесят років. Вартість будівництва шести нових реакторів оцінюється в 52 млрд євро.

Збої в роботі існуючого парку з 56 реакторів призвели до зниження ядерної енергетики у Франції до 30-річного мінімуму. Тому реалізація ядерного плану стане гарантуванням енергетичного суверенітету країни, вважає прем’єр-міністерка Елізабет Борн.

Après le Sénat le mois dernier, l’Assemblée nationale a adopté ce soir à une large majorité le #PJLNucléaire en première lecture.



Le résultat d’un travail de co-construction, pour faire face à la crise climatique et garantir notre souveraineté énergétique. pic.twitter.com/nhreFlp6zd — Élisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) March 21, 2023