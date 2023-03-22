ШЛЯХ ДО НАТО

Парламент Швеції схвалив вступ країни до НАТО

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Прапор НАТО
Прапор НАТО © AP - Olivier Matthys
Автор тексту: Тетяна Цуркану

Стокгольм – «Риксдаг більшістю голосів проголосував за приєднання до Північноатлантичного альянсу. 

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Про це повідомляє SVT. 

За вступ проголосувало 269 депутатів. Проти — 37. 43 посадовця були відсутні на засіданні. 

Завдяки цьому рішенню уряд Швеції отримує зелене світло» від парламенту на вступ до НАТО, після того, як усі держави-учасниці Альянсу ратифікують заявку Швеції. 

«Важливо, що ми в Швеції зараз робимо свій внесок у повному обсязі і у співпраці в НАТО для забезпечення безпеки в нашій частині світу. Ми не можемо постійно покладатися на когось іншого, щоб збалансувати все більш експансіоністську, фашистську і диктаторську Росію», — зазначив перед голосуванням член Комітету у закордонних справах Фредрік Мальм. 

Останні дві країни Альянсу, які ще не схвалили вступ Швеції та Фінляндії — Туреччина та Угорщина.

Нагадаємо, 1 березня фінський парламент схвалив членство країни у НАТО. 

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