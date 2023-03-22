Поранено 25 осіб: в Едінбурзі зійшло з рейок судно на верфі

МОРСЬКИЙ ІНЦИДЕНТ

В Едінбурзі зійшло з рейок судно на верфі

Едінбург – Унаслідок сильного вітру дослідницьке судно «Petrel» зрушило з місця та нахилилося до правого борту під кутом 45 градусів.

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Інцидент стався вранці 22 березня. Метеослужбою було зафіксовано пориви вітру швидкістю 44 милі на годину.

Про це пише Sky news.

Судно майже перекинулось у сухому доці © Sky News

До місця події виїхало п’ять машин швидкої допомоги, санітарна авіація, три бригади травматологів, а також пожежна служба та поліція.

П'ятнадцять людей було доставлено у лікарню. Ще десять отримали медичну допомогу на місці.

Рятувальна операція © Sky News