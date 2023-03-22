МОРСЬКИЙ ІНЦИДЕНТ

Поранено 25 осіб: в Едінбурзі зійшло з рейок судно на верфі

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В Едінбурзі зійшло з рейок судно на верфі
В Едінбурзі зійшло з рейок судно на верфі © @Tomafc83 / Sky News
Автор тексту: Тетяна Цуркану
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Едінбург – Унаслідок сильного вітру дослідницьке судно «Petrel» зрушило з місця та нахилилося до правого борту під кутом 45 градусів. 

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Інцидент стався вранці 22 березня. Метеослужбою було зафіксовано пориви вітру швидкістю 44 милі на годину.  

Про це пише Sky news. 

Судно майже перекинулось у сухому доці
Судно майже перекинулось у сухому доці © Sky News

До місця події виїхало п’ять машин швидкої допомоги, санітарна авіація, три бригади травматологів, а також пожежна служба та поліція. 

П'ятнадцять людей було доставлено у лікарню. Ще десять отримали медичну допомогу на місці. 

Рятувальна операція
Рятувальна операція © Sky News

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