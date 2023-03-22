МОРСЬКИЙ ІНЦИДЕНТ
Поранено 25 осіб: в Едінбурзі зійшло з рейок судно на верфі
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Едінбург – Унаслідок сильного вітру дослідницьке судно «Petrel» зрушило з місця та нахилилося до правого борту під кутом 45 градусів.
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Інцидент стався вранці 22 березня. Метеослужбою було зафіксовано пориви вітру швидкістю 44 милі на годину.
Про це пише Sky news.
До місця події виїхало п’ять машин швидкої допомоги, санітарна авіація, три бригади травматологів, а також пожежна служба та поліція.
П'ятнадцять людей було доставлено у лікарню. Ще десять отримали медичну допомогу на місці.