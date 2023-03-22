Президент Литви анонсував новий пакет військової допомоги Україні

Допомога союзників

У нього увійдуть антидрони, а також зброя та боєприпаси.

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Про це у Twitter повідомив литовський президент Ґітанас Науседа.

Він зазначив, що у якості допомоги ЗСУ Вільнюс також «забезпечить військову підготовку і продовжуватиме запрошувати союзників також активізувати свої зусилля».

Науседа додав, що наразі підтримка України становить понад 1,2% ВВП Литви.

Також у країні вже розпочалися курси для підготовки військовослужбовців ЗСУ.

Військовослужбовці ЗСУ проходять курс по знешкодженню вибухівки. Литва, 21 березня 2023 року. © Командування армії Литви

За інформацією командування литовської армії, йдеться про місячний курс знешкодження вибухових речовин, який організували з ініціативи Данії, Ісландії, Норвегії, Фінляндії, Швеції та Литви.

«Цього року ми плануємо організувати 4 курси для українських військових за спільною програмою з країнами Північної Європи. Для того, щоб люди могли щасливо жити після високоінтенсивних бойових дій, фахівцям із розмінування доведеться працювати довгі роки, тому важливість цього курсу безсумнівна. Навчені солдати зможуть здійснювати пошук та знищення стандартних вибухових речовин, які використовуються нині в Україні», — зазначив координатор курсу капітан Неріюс Алекна.

Нагадаємо, 7 березня міністр оборони Литви повідомив, що близько 40 інструкторів із Литви будуть навчати військових ЗСУ у Німеччині.