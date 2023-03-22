Розслідування злочинів РФ: Міжнародний кримінальний суд створює офіс у Києві
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Слідчі збиратимуть докази для майбутніх судових процесів проти росіян.
Про це повідомляє шведське радіо із посиланням на уряд країни. Швеція також направить трьох слідчих для розкриття злочинів.
Слідчі міжнародного кримінального суду (МКС) працюють в Україні з березня минулого року. Наразі в країні знаходяться 40 розслідувачів.
Напередодні під час міжнародної конференції з питань воєнних злочинів у Лондоні міністри юстиції понад 40 країн зобов’язались виділити 4,9 мільйона доларів на підтримку розслідувань Міжнародного кримінального суду в Україні.
Нагадаємо, 17 березня МКС видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна за незаконну депортацію українських дітей.
2014 та 2015 роках Україна звернулася до Міжнародного кримінального суду (МКС) з запитами щодо розслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності, вчинених на території України.
У 2022-му році було ухвалено необхідні зміни до законодавства, які дозволили Офісу Прокурора МКС повноцінно здійснювати розслідування в Україні. Найближчим часом представництво офісу Прокурора МКС запрацює в Україні.
Україна офіційно зафіксувала депортацію понад 16 тисяч дітей з Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської областей. Повернути вдалось 308 дітей.