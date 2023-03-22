Систему ВЛК в Україні реформують через цифровізацію сервісів

ВІЙСЬКОВО-ЛІКАРСЬКА КОМІСІЯ

Це підтвердили Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков.

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Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк.

У своєму дописі на фейсбук Кондратюк розповіла, що була проведена зустріч із очільниками сектору безпеки і оборони України.

«Я спілкувалася під час поїздок до реабілітаційних центрів з військовими, які проходять відновлення після важких поранень. Тому просто не могла не запитати про величезні труднощі із проходження ВЛК, з якими вони стикаються. Ця проблема не те, що актуальна, а вже критична», — зазначила вона.

Олена Кондратюк розповіла, що окрім підтвердження від Залужного та Резнікова, вона отримала відповідь і від новопризначенного віце-прем'єра Михайла Федорова. Він повідомив, що вже закуплено 1500 ноутбуків для лікарських служб і відбувається тестування відповідного програмного забезпечення.

«Це має знизити корупційну складову, зняти черги і пробити, нарешті, оту бюрократичну стіну ВЛК для наших військових, які заслуговують на абсолютну повагу, гідне ставлення, швидкі та якісні державні послуги», — підкреслила Кондратюк.

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