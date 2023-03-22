Справа Майдану. Екскомандир «Беркуту» отримав підозру

Розслідування

Беркут під час подій на Майдані

Йому інкримінують організацію теракту та умисні вбивства мітингувальників.

Реклама Читати продовження

Як повідомили в Генеральній прокуратурі України, йдеться про колишнього командира батальйону міліції особливого призначення «Беркут» ГУМВС України у Львівській області. Він перешкоджав акціям протесту в центрі Києва 18 лютого 2014 року.

Підлеглі колишнього правоохоронця застосовували не тільки фізичну силу, спецзасоби, а й світло-шумові гранати, помпові рушниці, які стріляли патронами зі свинцевою картеччю. Як повідомили в ДБР, все це відбувалося на вул. Інститутській та на прилеглих до неї вулицях.

«За даними слідства, підозрюваний, виконуючи явно злочинний наказ керівництва Міністерства внутрішніх справ та ГУМВС України в м. Києві, для залякування населення організував вчинення підпорядкованими співробітниками терористичного акту. Його метою було перешкоджання масовому руху мітингувальників з Майдану Незалежності до Парламенту, де мало відбутися голосування за повернення до Конституції України 2004 року», — повідомляє Генпрокуратура.

Через ці дії тодішніх правоохоронців загинуло три людини та близько 200 отримали поранення.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу для екскомандира «Беркуту».

В Офісі генпрокурора очікують, що вирок у справі щодо розстрілів на Інститутській 20 лютого 2014 року буде винесений цього року.

17 листопада 2022 року Святошинський районний суд міста Києва завершив судовий розгляд справи «Вбивства людей 20 лютого 2014 року під час Євромайдану», який тривав з травня 2016 року. Орієнтовна дата проголошення судового рішення – вересень-листопад 2023 року.