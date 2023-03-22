Схеми на 500 млн грн: НАБУ викрило ексголову ФДМУ на махінаціях

РОЗКРАДАННЯ ДЕРЖАВНИХ КОШТІВ

Він очолював злочинну організацію. Встановлено два епізоди її злочинної діяльності впродовж 2019-2021 років.

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Перший — стосувався корупції на Одеському припортовому заводі. Голова ФДМУ домігся обрання «лояльних» членів наглядової ради «ОПЗ», які згодом погодили призначення учасника злочинної організації директором заводу. Вони, у свою чергу, незаконно продовжували дію додаткових угод з підконтрольним їм ТОВ про переробку газу в карбамід та аміак. Внаслідок організованих злочинних дій, державне підприємство втратило понад 390 млн грн.

Другий — відносився до діяльності «Об’єднаної гірничо-хімічної компанії». Там також голова ФДМУ добився призначення «лояльного» в.о. директора. Той, зі свого боку, умисно уклав чотири контракти про продаж титановмісної сировини із підконтрольною раднику голови ФДМУ чеською компанією за заниженими цінами. Цю продукцію потім перепродали за ринковими цінами підприємствам РФ та на територію тимчасово окупованого Криму. Такі дії завдали державі збитків на 118 млн грн.

Корупційна схема © НАБУ

«Для створення іміджу особи, нетерпимої до корупційних проявів, впродовж 2019-2020 років колишній голова Фонду тричі виступив викривачем корупції, написавши відповідні заяви до НАБУ та широко поінформувавши про це громадськість. Як згодом виявили детективи і прокурори, про факти надання неправомірної вигоди тодішній керівник ФДМУ повідомляв, щоб усунути «конкурентів» на «ОПЗ» і «ОГХК» та інших підприємствах зі сфери ФДМУ – аби лише підконтрольна його злочинній організації компанія могла заробити. Про це свідчать виявлені під час розслідування документи», — йдеться у повідомленні.

НАБУ та САП встановлюють решту можливих учасників злочинної організації. Слідство триває.