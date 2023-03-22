Сі Цзіньпін повернувся у Китай. В ОП чекають на конкретику та розмову
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Зустріч президента РФ та лідера КНР завершилась «політичною перемогою» для обох лідерів, але без бажаних для Кремля економічних вигод.
Як пише Bloomberg, Сі два дні у Росії використав для того, щоб закріпити спільну дружбу Пекіну та Москви проти Вашингтону. Путін в свою чергу може демонструвати, що «має підтримку одного із найвпливовіших лідерів світу».
«Але китайський лідер утримався від того, щоб запропонувати Володимиру Путіну те, чого він шукав: зобов’язання купувати набагато більше газу», — пише видання.
Раніше була анонсована і розмова Сі Цзіньпіна із президентом України Володимиром Зеленським, до якої закликали і у Білому домі, і в НАТО. Але чи відбудеться вона, достеменно не відомо.
Учора Володимир Зеленський заявив, що китайську сторону запрошували взяти участь в українській формулі миру та запрошували на діалог, але відповіді поки що немає.
«Що стосується розмови чи зустрічі з Китаєм. Якісь сигнали ми отримували, але підтвердження не було. Конкретики поки жодної немає», – відповів Зеленський.
Сі Цзіньпін перебував у Москві з 20 березня. Під час зустрічі лідери РФ та Китаю підписали спільні заяви про плани економічного співробітництва та поглиблення партнерства, а також низку угод та меморандумів про взаєморозуміння та співпрацю у різних сферах. Володимир Путін заявив, що «мирний план» Пекіна «може бути взятий за основу мирного врегулювання, коли до нього будуть готові на Заході та в Києві».