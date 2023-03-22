Ударні гелікоптери і ракети: США запропонували Словаччині компенсацію за МіГ-29 для України

Компенсація за винищувачі

Більшу частину пакету озброєння Сполучені Штати оплатять зі своїх коштів.

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Про це заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, пишуть словацькі ЗМІ. Він розповів, що США пропонують Словаччині 12 нових ударних гелікоптерів Bell AH-1Z Viper з супутнім обладнанням, а також понад 500 ракет AGM-114 Hellfire класу «повітря-земля».

Вартість зброї перевищує 1 млрд доларів. Згідно з пропозицією, Словаччина з цієї суми повинна буде виплатити 340 млн доларів протягом 3-4 років, а близько 660 млн доларів компенсують США.

«Це надзвичайно вигідна пропозиція, і це би суттєво збільшило оборонний потенціал Словаччини. Зараз у нас взагалі немає бойових гелікоптерів, тож це були би абсолютно нові для нас спроможності. Щойно МіГи та частину ЗРК «Куб» буде передано, ми будемо готові затвердити цю угоду», — розповів міністр.

Ярослав Надь нагадав, що Братислава має отримати також близько 200 млн євро компенсації з Європейського фонду миру за передані Україні МіГи і близько 50 млн євро за ЗРК «Куб».

Нагадаємо, минулого тижня уряд Словаччини схвалив надання 13 МіГ-29 Україні. Літаки обіцяли доправити протягом найближчих тижнів.