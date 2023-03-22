Україна та Молдова спільно контролюватимуть пункт пропуску «Серпневе-1 – Басараб’яска»

Безпека на кордоні

Очільники прикордонних і митних відомств України та Молдови підписали Протокол про організацію спільного контролю в пункті пропуску для залізничного сполучення «Серпневе-1 – Басараб’яска», 22 березня 2023 року.

Очільники прикордонних і митних відомств країн підписали відповідний Протокол про організацію такого контролю для залізничного сполучення.

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Про це повідомили на сайті Держприкордонслужби України.

Прикордонники та митники країн мають вже найближчими днями розпочати спільний нагляд за переміщенням транспортних засобів та вантажів на спільній ділянці кордону.

«Реалізація концепції спільного контролю в пункті пропуску для залізничного сполучення не лише активізує торгово-економічну діяльність між Україною і Республікою Молдова, але й зміцнить наше співробітництво у сфері управління кордонами», — зазначив голова Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко.

Планується, що ця домовленість позитивне вплине на розвиток транзитного потенціалу та логістичних маршрутів країн.

«Ми бачимо у цьому великі можливості для розширення як нашого експортного потенціалу і транзитних можливостей Молдови, так і в подальшому, після нашої перемоги, це сприятиме розширенню експорту молдовських підприємств на зовнішні ринки з використанням логістики портів Великої Одеси», — заявив в. о. голови Державної митної служби України Сергій Звягінцев.

Нагадаємо, 16 березня Україна та ЄС продовжили ще на рік дію «транспортного безвізу». Підписана у червні 2022 року угода скасовує необхідність отримання українськими перевізниками дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень у держави ЄС.