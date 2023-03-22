Україна і МВФ домовилися про нову програму обсягом $15,6 мільярда

Гроші на відбудову

Остаточне рішення має схвалити виконавча рада МВФ. Її засідання з цього питання очікується найближчими тижнями.

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«Команда МВФ досягла домовленості на рівні персоналу з українською владою щодо програми за підтримки МВФ обсягом 11,6 мільярда SDR (приблизно $15,6 мільярда)», — зазначають у Фонді.

Як підкреслюють у МВФ, це відображає його послідовну прихильність у підтримці України.

Кошти зможуть залучити протягом чотирьох років, повідомив глава Нацбанку Андрій Пишний. Новий пакет “допоможе мобілізувати масштабне пільгове фінансування від міжнародних донорів і партнерів”. Витрачатимуть гроші на проведення реформ, відновлення та зростання економіки.

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду 17 березня схвалила зміни в правилах, що дозволять МВФ затверджувати нові кредитні програми для країн, які стикаються з «виключно високою невизначеністю».