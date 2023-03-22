ЗА ПІДТРИМКИ НАТО

Укроборонпром налагодив виробництво артилерійських снарядів за кордоном

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122-мм снаряд для артилерії
122-мм снаряд для артилерії © Укроборонпром
Автор тексту: Тетяна Цуркану
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Партія 122-мм снарядів, що виробляються у кооперації з країною НАТО, вже надійшла Збройним Силам України. 

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Про це повідомляє пресслужба державного концерну.  

122-мм снаряди використовуються українською артилерією при роботі з причіпними гаубицями Д-30 та САУ 2С1 «Гвоздика». Їхня максимальна кількість ураження складає понад 15 000 м. 

122-мм снаряди
122-мм снаряди © Укроборонпром

«Характерно, що кількість осколків значно перевищує осколковість штатного «радянського» зразку», — йдеться у повідомленні.  

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Це вже третій вид боєприпасу, який виготовляється за українською технологією та із залученням українських вузькопрофільних фахівців на закордонних потужностях, зазначають у відомстві. 

122-мм снаряди
122-мм снаряди © Укроборонпром

Першими були мінометна 120-мм міна та танковий 15-мм снаряд

Крім того, Укроборонпром налагодив серійне виробництво 82-мм осколкових мін та розробив олівець для розмінування.

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