Укроборонпром налагодив виробництво артилерійських снарядів за кордоном
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Партія 122-мм снарядів, що виробляються у кооперації з країною НАТО, вже надійшла Збройним Силам України.
Про це повідомляє пресслужба державного концерну.
122-мм снаряди використовуються українською артилерією при роботі з причіпними гаубицями Д-30 та САУ 2С1 «Гвоздика». Їхня максимальна кількість ураження складає понад 15 000 м.
«Характерно, що кількість осколків значно перевищує осколковість штатного «радянського» зразку», — йдеться у повідомленні.
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Це вже третій вид боєприпасу, який виготовляється за українською технологією та із залученням українських вузькопрофільних фахівців на закордонних потужностях, зазначають у відомстві.
Першими були мінометна 120-мм міна та танковий 15-мм снаряд.
Крім того, Укроборонпром налагодив серійне виробництво 82-мм осколкових мін та розробив олівець для розмінування.