Укроборонпром налагодив виробництво артилерійських снарядів за кордоном

ЗА ПІДТРИМКИ НАТО

Партія 122-мм снарядів, що виробляються у кооперації з країною НАТО, вже надійшла Збройним Силам України.

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Про це повідомляє пресслужба державного концерну.

122-мм снаряди використовуються українською артилерією при роботі з причіпними гаубицями Д-30 та САУ 2С1 «Гвоздика». Їхня максимальна кількість ураження складає понад 15 000 м.

122-мм снаряди © Укроборонпром

«Характерно, що кількість осколків значно перевищує осколковість штатного «радянського» зразку», — йдеться у повідомленні.

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Це вже третій вид боєприпасу, який виготовляється за українською технологією та із залученням українських вузькопрофільних фахівців на закордонних потужностях, зазначають у відомстві.

122-мм снаряди © Укроборонпром

Першими були мінометна 120-мм міна та танковий 15-мм снаряд.

Крім того, Укроборонпром налагодив серійне виробництво 82-мм осколкових мін та розробив олівець для розмінування.