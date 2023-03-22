Один загиблий, 25 постраждалих внаслідок удару по Запоріжжю

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Троє поранених у важкому стані.

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Легкі поранення отримали двоє дітей 7 та 9 років. Ще п‘ятеро людей отримали медичну допомогу на місці, повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.

Наслідки обстрілу Запоріжжя, 22 березня 2023 року © Запорізька міськрада

Наслідки обстрілу Запоріжжя, 22 березня 2023 року © Запорізька міськрада

Внаслідок вибуху зайнялися кілька багатоповерхівок. У будинок потрапили дві російські ракети, повідомили в ОВА. За словами очевидців, одна ракета нібито не розірвалась і застрягла в даху.

В ОП повідомили, що росіяни обстріляли житлові квартали та острів Хортицю.

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«Запоріжжя. Просто зараз російська ракета влучила в багатоповерховий будинок. Росія зі звірячою жорстокістю обстрілює місто. Влучання по житлових кварталах, де мешкають звичайні люди, діти», — написав глава держави.

Удар по багатоповерхівці потрапив також на камери спостереження.

Всього по місту вдарили шістьма ракетами, повідомив голова Запорізької адміністрації Юрій Малашко.