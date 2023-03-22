Фортеця Бахмут: Зеленський відвідав військових на передовій

НАЙГАРЯЧІША ТОЧКА ФРОНТУ

Бахмут – Президент вручив українським захисникам державні нагороди.

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«Маю честь сьогодні бути тут, на сході нашої держави, на Донбасі, і нагородити наших героїв, подякувати вам, потиснути руку. Подякувати за те, що захищаєте державу, суверенітет, схід України», — сказав очільник держави.

Зеленський також відвідав військовий шпиталь, де проходять лікування, у тому числі, оборонці Бахмута. Пораненим бійцям було вручено державні нагороди.

Бахмут залишається найгарячішою точкою на фронті. Останніми днями українські сили розпочали локальну контратаку на захід від міста, повідомляє британська розвідка. Це, може послабити тиск на шлях постачання H-32, який знаходиться під загрозою. Навколо центру міста продовжують точитися бої.

«Однак існує реалістична ймовірність того, що російський штурм міста втрачає той обмежений імпульс, який він отримав, частково через те, що деякі підрозділи російського МО було передислоковано в інші сектори», — зазначають у розвідці.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 22 March 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/21nhXFioD8 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 22, 2023