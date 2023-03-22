Харків отримав почесну відзнаку «Місто-герой України»
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Президент України Володимир Зеленський особисто передав її харківському міському голові Ігорю Терехову.
«Завдяки жителям цього прекрасного міста воно боронить нашу незалежність пліч-о-пліч з іншими містами нашої держави», — написав Зеленський у Telegram.
Президент України також нагородив наших героїв України, які відзначилися під час оборони Харківщини від РФ.
«Дякую кожному з вас за перемогу, яку ви несете щодня, за ту незалежність, яку ви забезпечуєте, і за той суверенітет, який захищаєте», — наголосив Зеленський.
Крім того він провів нараду щодо ситуації на Харківщині. Під час неї йшлося про відновлення деокупованих територій регіону, облаштування фортифікаційних споруд, відбудови інфраструктури та надання допомоги постраждалим жителям.
«Заслухав доповідь військового командування про оперативну обстановку в операційній зоні ОУВ «Харків». Обговорив із представниками енергетичної галузі питання забезпечення всіх населених пунктів Харківщини електроенергією», — додав Зеленський.