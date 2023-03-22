Єврокомісія надасть 56 млн євро фермерам Румунії, Болгарії та Польщі

Допомога аграріям

Країни постраждали через збільшення експорту зерна з України. У зв'язку з цим у державах знизились ціни на агропродукцію.

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Європейський Союз активує кризовий резерв для фермерів, повідомив журналістам у Брюсселі комісар із сільського господарства Януш Войцеховський. Про це пише Bloomberg.

«Це підтримка для країн, фермери яких постраждали від збільшення імпорту з України. Ми спостерігаємо збільшення поставок, величезне зростання імпорту для прикордонних країн», — сказав він.

Болгарії та Польщі гроші нададуть тому, що обсяг їхнього власного виробництва та імпорту з України перевищив середній показник за останні 5 років. Румунію було додано через її вузлове положення, сказав комісар.

Румунія отримає 10 млн євро, Болгарія — близько 17 млн, Польща — 30 млн євро. Ця сума може бути подвоєна за рахунок співфінансування з бюджетів країн-членів.

Угорщина та Словаччина також отримали більше українського врожаю. Але вони не отримають підтримки від фонду, оскільки їхні сукупні обсяги виробництва та імпорту не перевищують середнього п'ятирічного рівня, сказав Войцеховський.

Минулого тижня виробники зерна з Болгарії оголосили про початок безстрокового протесту у зв’язку з безмитним імпортом зерна з України в ЄС.

У січні Єврокомісія заявляла, що не розглядає повернення мит на українську сільгосппродукцію попри негативний вплив на фермерів деяких країн.