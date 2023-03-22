ЄСПЛ призначив дату слухань у справі про порушення прав людини в окупованому Криму

Злочини РФ

Розгляд відбудеться 8 листопада.

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Справа є міждержавною та стосується систематичних порушень Російською Федерацією Європейської конвенції з прав людини на окупованому півострові з лютого 2014 року.

У своєму рішенні від 16 грудня 2020 року ЄСПЛ визнав заяву України частково прийнятною для розгляду. Він встановив, що скарги, подані правозахисниками, підпадають під «юрисдикцію» Росії, оскільки вона здійснювала контроль над Кримом станом на 27 лютого 2014 року.

«Після завершення письмової процедури голова Суду повідомив сторонам, що в інтересах належного здійснення правосуддя Суд проведе слухання щодо прийнятності та суті справи, попередньо призначивши його на 8 листопада 2023 року», — повідомили в пресслужбі суду.

На цьому засіданні ЄСПЛ розгляне по суті скарги, які вже були визнані прийнятними, а також питання прийнятності та суті однієї зі справ політичних в'язнів та скарги засуджених за статтею 8 Конвенції.

Нагадаємо, ЄСПЛ також вирішив, що має юрисдикцію щодо розгляду скарг проти Росії з порушення прав людини на територіях Сходу України, які перебували під фактичним контролем РФ. 25 січня суд ухвалив перше рішення проти РФ щодо окупації Сходу України. Він, зокрема, визнав датою початку контролю РФ на окупованому Донбасі 11 травня 2014 року.

У січні 2021 року Європейський суд з прав людини визнав, що Росія несе відповідальність за дотримання прав людини в українському Криму, бо здійснювала фактичний контроль над півостровом ще від 27 лютого 2014 року.