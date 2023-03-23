Високий візит

Байден їде до Трюдо: говоритимуть про торгівлю, економіку, оборону і Україну

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Сьогодні Байден відвідає Канаду
Сьогодні Байден відвідає Канаду © CBC
Автор тексту: Оксана Вітер

Візит президента США триватиме два дні, 23-24 березня. 

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Як анонсували в офісі прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо,  два лідери хочуть узгодити плани по торгівлі, зокрема, корисними копалинами. Говоритимуть про континентальне оборонне співробітництво, роботу Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) і співпрацю в Арктиці та Індійсько-Тихоокеанському регіоні.  

Джо Байден та Джастін Трюдо окремо говоритимуть і про Україну. На порядку денному значаться питання продовольчої та енергетичної безпеки нашої держави. 

 

21 березня повідомлялося, що США працюють над пришвидшенням передання Україні танків «Абрамс». У Сполучених Штатах вирішили відправити старшу модель M1A1 замість обіцяних M1A2, підготовка яких зайняла б більше часу. 

18 березня Канада відправила в Україну чергову партію військової допомоги – броньовані ремонтно-евакуаційні машини. 

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