Байден їде до Трюдо: говоритимуть про торгівлю, економіку, оборону і Україну

Високий візит

Візит президента США триватиме два дні, 23-24 березня.

Реклама Читати продовження

Як анонсували в офісі прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, два лідери хочуть узгодити плани по торгівлі, зокрема, корисними копалинами. Говоритимуть про континентальне оборонне співробітництво, роботу Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) і співпрацю в Арктиці та Індійсько-Тихоокеанському регіоні.

Джо Байден та Джастін Трюдо окремо говоритимуть і про Україну. На порядку денному значаться питання продовольчої та енергетичної безпеки нашої держави.

21 березня повідомлялося, що США працюють над пришвидшенням передання Україні танків «Абрамс». У Сполучених Штатах вирішили відправити старшу модель M1A1 замість обіцяних M1A2, підготовка яких зайняла б більше часу.

18 березня Канада відправила в Україну чергову партію військової допомоги – броньовані ремонтно-евакуаційні машини.