Британський принц Вільям у Польщі: сьогодні зустріч з президентом Анджеєм Дудою

Високий візит

Напередодні спадкоємець престолу зустрівся з польськими та британськими військовими та біженцями з України.

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Принц Уельський Вільям прибув до Польщі з несподіваним візитом вчора. Він побував у центрі розміщення біженців з України, де перебувають близько 300 жінок і дітей, а також разом із міністером оборони Маріушем Блащаком відвідав 3-тю бригаду територіальної оборони Підкарпаття в Жешуві. Ця частина «дуже активно займається підтримкою України», йдеться у повідомленні на сайті королівської родини. У частині він зустрівся з польськими та англійськими військовими та оглянув виставку техніки.

Перебуваючи там, принц Вільям наголосив на важливості тісної співпраці Британії та Польщі для підтримки України.

«У наших народів міцні зв’язки. Завдяки нашій співпраці на підтримку народу України та його свободи, яка також є нашою та вашою свободою, ці зв’язки ще більше зміцнюються», — сказав він.

Пізніше спадкоємець британського престолу написав у твітері, що «чув від них про їхню надзвичайну роботу для України».

Сьогодні принц Вільям покладе квіти до могили Невідомого солдата, а потім зустрінеться з президентом Анджеєм Дудою, якому подякує за гостинність поляків до українців, які приїхали до Польщі після початку російської агресії.

«Візит закінчиться зустріччю між спадкоємцем британського престолу та українцями, які оселилися у Варшаві після початку війни. Вони розкажуть принцу Вільяму про своє життя на новому місці», — повідомляє офіційній ресурс королівської родини.

Вільям отримав титул принца Уельського у вересні минулого року від короля Чарльза ІІІ. Тоді король висловив впевненість, що новий принц і надалі буде очолювати дискусії у Британії та націлювати увагу туди, де потрібна допомога.