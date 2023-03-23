Володимир Зеленський відвідав Херсонщину

ВІЗИТ НА ДЕОКУПОВАНУ ТЕРИТОРІЮ

Херсонська область – Очільник держави провів координаційну нараду та зустрівся з військовослужбовцями.

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Нарада була присвячена питанням актуальної безпекової ситуації та відбудові деокупованої території. Зокрема, йшлося про відновлення електромереж області та стан розмінування.

Володимир Зеленський також вручив державні нагороди оборонцям Херсонської області та подякував воїнам за захист України.

Військовослужбовці, у свою чергу, подарували президенту сувенір — годинник із зображенням Державного герба України та мапи Криму. Його виготовлено з частини ствола підбитої ворожої гармати.

Під час перебування очільника держави на Херсонщині, російська армія обстріляла Берислав. В ОВА повідомили, що росіяни частково зруйнували адміністративну будівлю, поцілили у житловий будинок, краєзнавчий музей та місцеву редакцію газети. Снаряди також впали на територію парку та церкви.

Нагадаємо, вчора Володимир Зеелнський відвідав українських захисників на Бахмутському напрямку та зустрівся із воїнами, які відзначилися під час оборони Харківщини від РФ.