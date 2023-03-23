Віза CUAET для українців: Канада подовжила термін подання документів

ПІДТРИМКА КАНАДИ

Оттава – «Ми як і раніше віддані допомозі тим, хто тікає від незаконного та невиправданого вторгнення Росії в Україну», — зазначив міністр імміграції, біженців і громадянства Шон Фрейзер.

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Про це повідомляють в уряді Канади.

Безкоштовно подати документи на отримання візи CUAET, українці та члени їх родин зможуть до 15 липня 2023 року. З цією візою на руках відвідати Канаду можна буде до 31 березня 2024 року.

Володарі CUAET, які вже перебувають на території Канади,зможуть до 31 березня 2024 безкоштовно продовжити або скорегувати свій тимчасовий статус.

Громадянам України продовжать надавати житло. Також українці продовжать отримувати одноразову тимчасову фінансову підтримку та матимуть доступ до екстреного житла на термін до 2 тижнів при необхідності.

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Нагадаємо, канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки CUAET було запущено 17 березня 2022 року. Він надає можливість громадянам України залишитися в Канаді у статусі тимчасового резидента на термін до 3 років. З візою українці також отримують дозвіл на роботу або навчання. Це дозволяє влаштуватися на роботу майже до будь-якого канадського роботодавця або зареєструватися в освітній програмі в Канаді.