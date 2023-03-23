В Угорщині заявили, що не заарештовуватимуть Путіна у разі його візиту до країни

Ордер МКС

За словами очільника адміністрації прем’єр-міністра Угорщини Гергея Гуйяша, незважаючи на ордер Міжнародного суду на арешт президента РФ, «це не матиме законних підстав».

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Про це повідомляє Reuters.

«Ми можемо послатися на угорський закон, і виходячи з цього, ми не можемо заарештувати президента Росії…оскільки статут Міжнародного кримінального суду не був оприлюднений в Угорщині», — заявив Гуйяш.

Він пояснив, що Римський статут, який Угорщина формально підписала та ратифікувала «не був вбудований» в угорську правову систему. Тобто в країні не змінили законодавство, щоб його втілити.

Римський статут Міжнародного кримінального суду Римський статут Міжнародного Кримінального Суду — це міжнародний договір, за яким власне цей суд і був заснований. Його прийняли в Римі у липні 1998 року, але чинності він набрав лише у 2002. Статут встановлює чотири основні міжнародні злочини: геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини і злочини агресії. Проте в ході переговорів були розглянуті для включення й інші злочини, в тому числі екоцид.Станом на вересень 2019 року Римський статут підписали 155 країн світу, 122 з них його ратифікували. Україною він також підписаний, але поки не ратифікований.

Гуйяш також додав, що угорський уряд ще «не сформував позиції» щодо арешту Путіна.

«Це рішення не найвдаліше, оскільки воне веде до подальшої ескалації, а не до миру, це моя особиста суб’єктивна думка», — зазначив він.

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Омбудсменку та президента РФ звинувачують у воєнному злочині, а саме примусовій депортації дітей з окупованих територій України до Росії. У свою чергу, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія не визнає ніяких юридичних рішень МКС.

Згодом у РФ відкрили кримінальне провадження на прокурора та суддів МКС. В слідчому комітету Росії стверджують, що ініційоване у Гаазі кримінальне переслідування «має завідомо незаконний характер, оскільки підстав для притягнення до кримінальної відповідальності немає».

Джеффрі Найс, британський адвокат та прокурор на процесі над експрезидентом Сербії Слободаном Мілошевичем заявив, що Путін «залишатиметься ймовірним злочинцем, доки він не постане перед судом або не буде переданий до суду та виправданий».