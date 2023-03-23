Генсек НАТО Єнс Столтенберг допустив передачу Україні винищувачів F-16

Винищувачі для України

За словами очільника Альянсу, зараз мета полягає в тому, щоб дозволити українцям розпочати наступ та повернути свої території.

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Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив в інтерв'ю The Guardian.

Він вважає, що західні союзники вже надали Україні достатню кількість техніки, зокрема, й танки, бойові машини та ракетну артилерію для деокупації території.

При цьому генсек НАТО не виключив передачі Києву американських винищувачів F-16, незважаючи на відмову від таких поставок президента США Джо Байдена. Столтенберг уточнив, що «ніяких рішень щодо F-16 поки не прийнято».

«Ми повинні продовжувати вирішувати питання щодо необхідності розширення можливостей», — зазначив він.

Нагадаємо, на річницю вторгнення РФ в Україну президент США Джо Байден заявив, що його країна не передаватиме Україні F-16. За словами Байдена, підтримка України Сполученими Штатами не послабиться, втім, американські військові на цьому етапі вважають іншу допомогу важливішою, ніж надсилання Києву винищувачів

Згодом група сенаторів звернулася до лідера США із закликом розпочати постачання літаків Києву. Вони вважають, що вони можуть змінити ситуацію на полі бою.