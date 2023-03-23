До 2050 року нестачу води будуть відчувати 2,4 млрд людей — ООН

Такі невтішні прогнози зробили в доповіді ООН під час Конференції з водних ресурсів у Нью-Йорку.

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Озвучив прогнози генсек ООН Антоніу Гутерріш. За його словами, люди із року в рік все більше використовують воду.

«Протягом останніх 40 років використання води у світі зростає на 1% на рік, що викликано збільшенням населення планети та зміною моделей вживання», — йдеться у доповіді.

Найбільше води потребує сільське господарство, 70% ресурсів йдуть саме на його потреби. Але вже до середини століття більше води потребуватимуть і у містах. Сьогодні ж четверта частина населення планети використовує небезпечну питну воду, а половина не має базових санітарних умов для життя.

Найпершими можливу водну кризу відучують країни Близького Сходу, Африки. Дефіцит можливий у Східній Азії, Південній Америці.

За словами Гутерріша, уряди країн повинні мати плани дій, які б гарантували «справедливий доступ до води усім людям, що цього потребують, і одночасно зберігали б цей дорогоцінний ресурс».