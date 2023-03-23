Кількість загиблих у результаті атаки росіян на Ржищів на Київщині зросла до 9 осіб

Росія атакує мирних

Наслідки атаки росіян на Ржищів, 22 березня 2023 року

Ще 9 осіб травмовано, повідомив начальник Київського обласного управління Нацполіції Андрій Нєбитов.

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20 осіб звернулись до лікарні із легкими травмами.

«Цієї ночі з-під завалів дістали тіло коменданта гуртожитки, жінки 1966 року народження, яка під час повітряної тривоги не спустилась в укриття», — поінформував Андрій Нєбитов.

Наразі рятувальна операція у місті завершена.

Росіяни атакували Ржищів безпілотниками в ніч на 22 березня. Обстрілами пошкоджені два гуртожитки, а також корпус ліцею. Всього Україну тоді атакував 21 безпілотник. ЗСУ знищили 16, повідомили у Генштабі.