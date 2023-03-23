Міністр освіти України Лісовий подав свою дисертацію на перевірку і анонсував «зміни правил гри»

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Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий повідомив, що подав свою дисертацію на перевірку до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Після звинувачень у плагіаті новопризначений очільник Міносвіти Оксен Лісовий повідомив, що його роботу оцінюватиме Нацагентство із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО).

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На своїй сторінці у Facebook Лісовий пообіцяв оприлюднити висновок НАЗЯВО, щойно його отримає.

«У разі виявлення будь-яких порушень нової культури академічної доброчесності, до формування якої від мене буде особлива увага, я відмовлюся від наукового ступеня кандидата наук», — написав міністр, додав, що він не буде «триматися за будь-які звання».

Він також зазначив, що це лише «перший крок», а «наступний – це зміна правил гри».

«Подав уряду пропозиції щодо змін у нормативній базі, які дозволятимуть будь-якому громадянину, чиновнику, політику добровільно відмовитися від наукового ступеня і (відповідно) від усіх надбавок. Зекономлені кошти держава зможе спрямувати на користь розвитку науки, оборону чи відбудову. Депутати також уже готують внесення конкретних змін до законодавства щодо всього комплексу питань академічної доброчесності, які будуть мати широку підтримку МОН України», — пояснив Лісовий.

Нагадаємо, 21 березня ексдиректора Малої академії наук Оксена Лісового призначили міністром освіти і науки. За два дні до цього його звинуватили у плагіаті автори посту на Facebook -сторінці «Українського руху пацифістів». Також на інтернет-ресурсі українських науковців «Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях» опублікували детальний аналіз дисертації міністра, яку він захистив у квітні 2012 року.