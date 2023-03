НАЗК внесло австрійський Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни

Співпраця з РФ

За даними Національного агентства з питань запобігання корупції, банк продовжував працювати в РФ а також офіційно визнавав так звані «ДНР» та «ЛНР».

«Raiffeisen не лише офіційно визнає так звані Донецьку та Луганську "народні республіки" через своє російське представництво, а й надає вигідні умови кредитування росіянам (кредитні канікули та пільгові кредити), фактично винагороджуючи російських військових за їхні воєнні злочини. До того ж, банк підіграє російській пропаганді, називаючи війну "спеціальною військовою операцією"», — зазначили в НАЗК.

У Нацагенстві також додали, що Національний банк України констатував відсутність прогресу щодо рішення про вихід банку з російського ринку: «навпаки, Raiffeisen Bank залишається активним учасником банківського ринку Росії, конкуруючи за збільшення кредитного портфелю».

«Банк на 200% скористався санкціями, що призвели до виходу з російського ринку його конкурентів. Так, до російського бюджету у 2022 році банк заплатив у 4,8 разів більше, ніж за весь довоєнний рік. Російський підрозділ Raiffeisen Bank сплатив до бюджету рф €559 млн. Це дорівнює вартості близько 95 ракет «Калібр», якими РФ регулярно обстрілює мирні українські міста», — наголосили у повідомлені.

Усі компанії, що включені до переліку міжнародних спонсорів війни вносяться до World-Check — бази даних осіб і організацій із підвищеним ризиком, яка використовується в усьому світі для виявлення та управління фінансовими, регуляторними та репутаційними ризиками.

До чорного списку НАЗК вже включило Yves Rocher, Buzzi Unicem, Procter&Gamble, OpenWay Group, Danieli, TMS Tankers Ltd., Minerva Marine Inc., Thenamaris Ships Management, Delta Tankers Ltd., Dynacom Tankers Management Ltd., Leroy Merlin, ComNav Technology, Mondi Group/Mondi PLC, eKassir, Liberian International Ship & Corporate Registry, Bonduelle, Auchan Holding а також Metro Cash & Carry.