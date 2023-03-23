Нічні обстріли Авдіївки та Краматорська: двоє цивільних загинуло, четверо - поранені

Новини фронту

Ситуація на Донеччині вкрай важка. Росіяни завдають авіаракетних ударів.

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Тим часом сценарій Бахмуту може повторитись у Авдіївці, ворог намагається знищити місто. Сьогодні вночі воно було під авіаракетним ударом. Там загинуло двоє цивільних. Три ракети поцілили на територію Авдіївського коксохімічного заводу. Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Складна ситуація і в Краматорську. Обстрілами пошкоджено щонайменше три будинки, котельня та гаражі. Часів Яр також був під ворожим вогнем: є руйнування в чотирьох житлових будинках.

Напередодні військові повідомляли, що Авдіївка може стати другим Бахмутом. Росіяни намагаються оточити місто, кидають у бій шалені резерви.