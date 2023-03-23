Обстріл Запоріжжя: місто атакували шістьма ракетами з РСЗВ «Смерч»

Внаслідок атаки одна людина загинула, 32 постраждали. Було госпіталізовано 28 осіб.

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Про це повідомили в Запорізькому обласному управлінні Нацполіції.

Серед постраждалих троє дітей. Їхній стан наразі задовільний, загрози життю немає.

Внаслідок влучання ракети між дев’ятиповерховими будинками зруйновані стіни під’їздів, квартир та балконів; у двох квартирах виникли пожежі. З будинку врятовані 6 осіб.

Також загорівся дах СТО.

Нагадаємо, вчора зранку росіяни обстріляли Запоріжжя. За добу у місті сім разів лунала повітряна тривога.