Обстріл Запоріжжя: місто атакували шістьма ракетами з РСЗВ «Смерч»
Опубліковано:
Внаслідок атаки одна людина загинула, 32 постраждали. Було госпіталізовано 28 осіб.
Реклама
Про це повідомили в Запорізькому обласному управлінні Нацполіції.
Серед постраждалих троє дітей. Їхній стан наразі задовільний, загрози життю немає.
Внаслідок влучання ракети між дев’ятиповерховими будинками зруйновані стіни під’їздів, квартир та балконів; у двох квартирах виникли пожежі. З будинку врятовані 6 осіб.
Також загорівся дах СТО.
Нагадаємо, вчора зранку росіяни обстріляли Запоріжжя. За добу у місті сім разів лунала повітряна тривога.