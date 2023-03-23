Президент Фінляндії підписав закон про вступ країни до НАТО
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Гельсінкі – Після ратифікації заявки Туреччиною та Угорщиною, Гельсінкі подадуть документи на членство в Альянсі до адміністрації США.
Про це повідомляє YLE.
Президент Саулі Ніійністе заявив, що хоче, щоб Фінляндія була готова приєднатися до Альянсу, як тільки Анкара та Будапешт ратифікують документи.
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17 березня президент Туреччини повідомив, що ратифікує заявку Гельсінкі. За словами Ердогана, Фінляндія, на відміну від Швеції, зробила усі необхідні кроки для того, щоб питання про ратифікацію членства країни в Альянсі було винесене на голосування парламенту.
27 березня у парламенті має відбутись голосування щодо підтримки вступу Фінляндії до НАТО повинно відбутись у парламенті Угорщині.
Нагадаємо, фінський парламент схвалив членство країни у НАТО 1 березня.
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