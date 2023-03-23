РОЗШИРЕННЯ НАТО

Президент Фінляндії підписав закон про вступ країни до НАТО

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Президент Фінляндії підписав закон про вступ країни до НАТО
Президент Фінляндії підписав закон про вступ країни до НАТО © Lehtikuva/Markku Ulander
Автор тексту: Тетяна Цуркану

Гельсінкі – Після ратифікації заявки Туреччиною та Угорщиною, Гельсінкі подадуть документи на членство в Альянсі до адміністрації США.  

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Про це повідомляє YLE. 

Президент Саулі Ніійністе заявив, що хоче, щоб Фінляндія була готова приєднатися до Альянсу, як тільки Анкара та Будапешт ратифікують документи.

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17 березня президент Туреччини повідомив, що ратифікує заявку Гельсінкі. За словами Ердогана, Фінляндія, на відміну від Швеції,  зробила усі необхідні кроки для того, щоб питання про ратифікацію членства країни в Альянсі було винесене на голосування парламенту. 

27 березня у парламенті  має відбутись голосування щодо підтримки вступу Фінляндії до НАТО повинно відбутись у парламенті Угорщині.  

Нагадаємо, фінський парламент схвалив членство країни у НАТО 1 березня.

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