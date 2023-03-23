Прем’єр-міністр Іспанії обговорить із лідером Китаю війну РФ проти України

Мирний план

Іспанський прем'єр Педро Санчес планує порушити питання щодо миру та стабільності в Україні під час запланованого візиту до Пекіну.

Реклама Читати продовження

За даними CNN, робоча поїздка Санчеса з нагоди 50-річчя дипломатичних відносин між Мадридом і Пекіном запланована на наступний тиждень. Про це вже був проінформований уряд США.

У виданні зазначили, що прем’єр-міністр Іспанії «конкретно торкнеться питань миру на умовах Києва та територіальної цілісності України» у розмові з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

► Читайте також: Генсек НАТО закликав Сі Цзіньпіня провести особисту розмову з президентом України

«Це означає повагу до Хартії ООН з прав людини щодо територіальної цілісності, яка порушується Росією, в даному випадку в Україні», — зазначив Санчес.

Також він планує обговорити із Сі цілі головування Іспанії в Європейському Союзі у другій половині 2023 року.

У МЗС Китаю заявляють, що не мають інформації стосовно запланованих прем’єр-міністром тем для обговорення.

Нагадаємо, під час нещодавньої поїздки лідера КНР до Москви Путін заявив, що мирний план Китаю може стати основою для припинення війни в Україні. Йдеться про китайські пропозиції щодо припинення війни РФ проти України, які Пекін оприлюднив наприкінці лютого 2023 року. У документі Росію не називають агресором.

Після візиту до Москви між Сі Цзіньпіном та президентом України Володимиром Зеленський могла відбутись онлайн-розмова, але чи відбулась вона наразі достеменно не відом.