Російські військові залишили Нову Каховку — Генштаб ЗСУ

ДЕОКУПАЦІЯ

Херсонська область – Станом на 22 березня з міста пішли всі підрозділи окупантів, розміщені у цьому населеному пункті.

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«Цьому передував обхід найближчих помешкань місцевого населення з метою наживи. Окупанти "конфісковували" у цивільного населення у великих кількостях побутову та електронну техніку, коштовності, елементи одягу та мобільні телефони», — йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

У Збройних силах також повідомляють, що росіяни розшукують на тимчасово окупованій лівобережній Херсонщині громадян з проукраїнською позицією. Вони використовують списки учасників АТО, військових пенсіонерів та тих, хто проходив службу в правоохоронних органах України.

*Нова Каховка — 45-тисячне місто у Херсонській області, розташоване на лівому березі Дніпра. З 24 лютого 2022 року перебувало під російською окупацією.