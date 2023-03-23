СБУ викрила одеську компанію, яка постачала РФ сировину для лазерних прицілів

КОЛАБОРАНТИ

Служба безпеки викрила керівництво унікального українського підприємства з Одеси на співпраці з РФ. 23 березня 2023 року.

За даними правоохоронців, йдеться про українське підприємство, яке продавало Росії інертний газ високої очистки та обладнання для його обробки. Усе це необхідне для виготовлення лазерних прицілів для російських танків та високоточних видів озброєння.

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У СБУ зазначили, що ця компанія з Одеси має унікальні спроможності, оскільки може доводити очищення інертних газів до понад 90%. Для прикладу, на території РФ місцеві заводи дають лише 60% очищення.

Служба безпеки викрила керівництво унікального українського підприємства з Одеси на співпраці з РФ. 23 березня 2023 року. © СБУ / Telegram

«Саме тому росіяни намагалися зберегти контроль за українською компанією. Для цього у 2022 році фактичні власники установи, які є громадянами РФ, формально перепродали її активи кіпрській фірмі та найняли для управління український менеджмент. Для безперешкодного вивезення сировини замовникам до РФ у березні минулого року російські бенефіціари зареєстрували афілійовану комерційну структуру на Близькому Сході», — йдеться у повідомлені.

Служба безпеки викрила керівництво унікального українського підприємства з Одеси на співпраці з РФ. 23 березня 2023 року. © СБУ / Telegram

Новостворена фірма у подальшому закуповувала товар у представників одеського підприємства та переправляла його до Росії.

Керівнику українського підприємства повідомлено про підозру за фактами колабораційної діяльності та пособництва державі-агресору (ч. 4 ст. 111-1 та ч. 1 ст. 111-2 ККУ).