СБУ викрила одеську компанію, яка постачала РФ сировину для лазерних прицілів
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За даними правоохоронців, йдеться про українське підприємство, яке продавало Росії інертний газ високої очистки та обладнання для його обробки. Усе це необхідне для виготовлення лазерних прицілів для російських танків та високоточних видів озброєння.
У СБУ зазначили, що ця компанія з Одеси має унікальні спроможності, оскільки може доводити очищення інертних газів до понад 90%. Для прикладу, на території РФ місцеві заводи дають лише 60% очищення.
«Саме тому росіяни намагалися зберегти контроль за українською компанією. Для цього у 2022 році фактичні власники установи, які є громадянами РФ, формально перепродали її активи кіпрській фірмі та найняли для управління український менеджмент. Для безперешкодного вивезення сировини замовникам до РФ у березні минулого року російські бенефіціари зареєстрували афілійовану комерційну структуру на Близькому Сході», — йдеться у повідомлені.
Новостворена фірма у подальшому закуповувала товар у представників одеського підприємства та переправляла його до Росії.
Керівнику українського підприємства повідомлено про підозру за фактами колабораційної діяльності та пособництва державі-агресору (ч. 4 ст. 111-1 та ч. 1 ст. 111-2 ККУ).